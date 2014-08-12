Рада спростила процедуру оформлення добровольців до лав Збройних сил

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний закон депутатам вдалось ухвалити з другої спроби. Його за основу і в цілому підтримали 229 з 281 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Як зазначив голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки та оборони Володимир Литвин, документ спрощує оформлення на службу контрактників.

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“Змінюється організаційний підхід оформлення на службу контрактників в особливих умовах. Йдеться про те, щоб вони не проходили спецперевірку, щоб це був спрощений підхід”, – сказав Литвин.

У свою чергу заступник міністра оборони Петро Мехед зазначив, що законопроект унормовує проходження військової служби в особливий період і в мирний час, зокрема комплектування посад офіцерського складу сержантами та старшинами з вищою освітою.

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Також документ передбачає таке поняття як короткостроковий контракт до оголошення рішення про демобілізацію, в цілому робить гнучкою систему укладення контрактів на проходження військової служби для солдатів та старшин від 3 до 5 років, а для офіцерів - від 2 до 5 років; приводить до відповідності закон про військовий обов'язок і військову службу із Сімейним кодексом (стосовно призовників-сиріт).