Українські військові звільнили від бойовиків Пантелеймонівку та готуються до зачистки Іловайська

Сили АТО звільнили від терористів населений пункт Пантелеймонівка (Донецька область), повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, «10 серпня протягом дня сили АТО нарощували свою перевагу та збільшували сектор контролю в тимчасово зайнятому терористами районі. О 14.00 було очищено від маргиналів населений пункт Пантелеймонівка. У звільненні міста брав участь полк спецпризначення та окремий розвідувальний батальйон».

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За даними розвідки, в районі Іловайська бандформування обладнали цілі укріпрайони. Ці фортифікації мають чисельні споруди та вогневі точки. На озброєнні російських найманців танки, БМП та БМ-21 «Град», що значно ускладнює звільнення населеного пункту. Однак шансів залишитись живими у терористів майже немає. Сьогодні противник зазнав значних втрат в живій силі та техніці. Сили АТО укріпилися у заданому районі та готуються до завершального етапу операції зі звільнення міста.