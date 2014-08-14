Турчинов звинуватив Рудьковського в лобіюванні російських інтересів

Як передає кореспондент УНІАН, після прийняття цього закону, Рудьковський взяв слово і зазначив: “Ми нашу газотранспортну систему на шару віддали в управління американцям”.

Після цього Турчинов заявив: “Вимкніть мікрофон. Позицію Російської Федерації ми знаємо завдяки їхнім каналам. І озвучувати її тут в залі не потрібно”.

Читайте такожРада ухвалила закон про реформу управління ГТС

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 серпня, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України (№ 4116а). За це рішення проголосували 228 народних депутатів із 301, зареєстрованого у сесійній залі.