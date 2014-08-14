Регламентний комітет розгляне інцидент з побиттям Ляшка

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов заявив, що Регламентний комітет повинен негайно розглянути інцидент з бійкою народних депутатів Олега Ляшка та Олександра Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов заявив з парламентської трибуни.

Зокрема, Ляшко з парламентської трибуни заявив, що інцидент в кулуарах — це боротьба олігархів проти нього.

Після цього голова Верховної Ради доручив Регламентному комітету розглянути цю проблему і звернутися до правоохоронних органів, щоб вони надали правову оцінку інциденту.

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Після виступу Ляшка та доручення Турчинова, Шевченко взяв слово і зазначив, що Ляшко нагадав йому екс-президента України Віктора Януковича, який “упав від яйця”, і додав, що такі “лжепатріоти Україні не потрібні”.

Депутат також додав, що зробить усе для того, щоб у ВР було якомога менше популістів та провокаторів.

У свою чергу, Ляшко відповів, що важко порівнювати руку Шевченка із яйцем і додав, що Шевченко може скласти конкуренцію Кличку.

Нагадаємо, Ляшко та Шевченко побилися в кулуарах Верховної Ради під час перерви. Депутати почали сваритися. Зокрема, Ляшко став кричати до Шевченка: “Іди на Донбас”. На що Шевченко відповідав: “Сам іди”.

Словесна перепалка переросла в штовханину та в образи. Закінчилось це тим, що Шевченко вдарив Ляшка, після чого Ляшко упав. Інцидент завершився тим, що депутатів розборонили.

Коментар народного депутата Шевченка

Коментар Ляшко після інциденту