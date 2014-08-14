Гуманітарний конвой РФ зупинився поблизу українського кордону
16:31, 14 серпня 2014Політика
0 0оновлено
Російський населений пункт Донецьк знаходиться у 8 кілометрах від кордону з Україною.
На карті видно, що конвой стоїть поблизу кордону з Україною
У 20 кілометрах від населеного пункту Донецьк, який знаходиться у Ростовській області (Росія), зупинився російський гуманітарний конвой.
Про це повідомив кореспондент Російської служби Бі-бі-сі у своєму Twitter.
Читайте такожГуманітарний конвой РФ рухається на пункт пропуску Ізварине, який контролюють бойовики
"Ну ось він, гумконвой для Донбасу. Встав у полі в 20 км від російського Донецька", - написав журналіст.
Зазначимо, що населений пункт Донецьк (Росія) знаходиться в 8 км від залізничної станції Ізварине (Україна).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter