Гуманітарний конвой РФ зупинився поблизу українського кордону

У 20 кілометрах від населеного пункту Донецьк, який знаходиться у Ростовській області (Росія), зупинився російський гуманітарний конвой.

Про це повідомив кореспондент Російської служби Бі-бі-сі у своєму Twitter.

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"Ну ось він, гумконвой для Донбасу. Встав у полі в 20 км від російського Донецька", - написав журналіст.

Зазначимо, що населений пункт Донецьк (Росія) знаходиться в 8 км від залізничної станції Ізварине (Україна).