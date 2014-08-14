Армія перекрила сполучення між Луганськом та іншими захопленими бойовиками територіями

Сьогодні українські військові звільнили від терористів селище Новосвітлівка неподалік Краснодону Луганської області та перекрили останню можливість для автосполучення між захопленим Луганськом та іншими територіями, які підконтрольні російським найманцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, ці населенні пункти, зокрема, поряд з прикордонним пунктом «Ізварине» на кордоні з Росією.

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Зараз тривають бої у селищі Хрящувате, що на окружній під Луганськом, де терористи спорудили потужний укріп район, зазначив речник РНБО.

Як додав Лисенко, бойовики намагаються контратакувати українських військових за кількома напрямками. Найбільш запеклі бої ведуться в районах Горлівки, Красного Луча, Іловайська і Донецька. Крім того, терористи продовжують стягувати значні сили до Сніжного. Також тривають бої неподалік Ленінського та Успенки, сказав він.