Ситуація в Луганську вкрай тривожна, але є шанс домовитися - Сюмар

Про це вона написала у своїй сторінці в Facebook.

"Остання інформація з Луганська. Ситуація залишається вкрай тривожною. Верхні поверхи будівлі СБУ заміновані, всередині заручники, і понад півтисячі тих, хто їх утримує. У них на руках більше тисячі одиниць зброї, є важка зброя. Спецпідрозділи готові, але ризики дуже серйозні. Зараз останні спроби домовитись про звільнення заручників та приміщення без жертв. Шанси є. Робимо все, щоб обійшлося без жертв...", - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Луганську сепаратисти захопили будівлю УСБУ та зброя, яка знаходиться в управлінні. Під час штурму були вибиті вхідні двері в будівлі, камінням розбиті вікна, сепаратистам вдалося увірватися всередину управління і встановити на козирку будівлі прапор Російської Федерації. Під час штурму УСБУ постраждало 9 осіб.

У той же день голова Луганської облдержадміністрації Михайло Болотських та начальник Луганського обласного ГУ МВС Володимир Гуславський провели з загарбниками будівлі переговори, після яких було звільнено з-під варти 6 проросійських активістів, затриманих за сепаратизм.

8 квітня загарбники будівлі СБУ в Луганську сказали, що їх переговори з МВС нічим не закінчилися. Сепаратисти вимагають скасування призначених на 25 травня виборів Президента України.