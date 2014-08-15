На Луганщині та Донеччині від бойових дій постраждали 280 навчальних закладів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомила начальник управління освіти в Луганській області Ірина Цимбал.

За її словами, на Луганщині 678 загальноосвітніх навчальних закладів, з яких постраждали 73. Вона пояснила, що 112 постраждалих навчальних закладів - це статистика по навчальних закладах в цілому.

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Цимбал повідомила, що найменше на визволених територіях постраждали навчальні заклади у Рубіжному.

До навчального року, зазначила Цимбал, підготовлені 246 загальноосвітніх навчальних закладів на визволених територіях області.

У свою чергу, начальник управління освіти в Донецькій області Юрій Соловйов зауважив, що з 1093 навчальних закладів Донецької області постраждали с танром на 14 серпня 168, а саме - 97 шкіл, 15 вишів та 41 дошкільний навчальний заклад.

Як зазначив міністр освіти та науки України Сергій Квіт, в основному навчальні заклади пошкоджені лише частково, зокрема вибито вікна.

Водночас міністр висловив сумнів у можливості відновлення всіх будівель вже цього року.