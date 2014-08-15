У Донецьку через пошкодження газопроводу виникло відкрите 7-ми метрове полум'я

У Донецьку після артобстрілу в результаті пошкодження надземного газопроводу високого тиску виникло відкрите полум'я заввишки понад 7 метрів, але фахівці змогли локалізувати цю аварію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

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У повідомленні наголошується, що сьогодні, 15 серпня, у другій половині дня з важкої артилерії було обстріляно Ленінський район. Зафіксовані пошкодження будинків і газопроводів по вул. Купріна №1а та вул. Купріна №34.

В результаті пошкодження надземного газопроводу високого тиску діаметром 530 мм виникло відкрите полум'я заввишки понад 7 метрів. За вказаним газопроводом від розподільної станції газ надходить в Донецьк.

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У міськраді пояснили, що інженерні служби ПАТ "Донецькміськгаз" провели ряд технічних заходів, що дозволяють не тільки локалізувати цю аварію, а й забезпечити безперебійну подачу газу жителям міста та промисловим підприємствам.

У повідомленні також додали, що також аварійні бригади Донецьких електричних мереж сьогодні відновили електропостачання селища шахти «Лідіївка», а також мікрорайонів Бірюзова і Широкий.