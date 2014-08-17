У Берліні проходять чотиристоронні переговори щодо України

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС.

Павло Клімкін, Сергій Лавров, Франк-Вальтер Штайнмаєр і Лоран Фабіус прибули на віллу ”Борзіг” і почали програму з прогулянки по парку. Після цього на глав дипвідомств чекає робоча вечеря і переговори.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Берліні мають відбутися чотиристоронні переговори між міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, російським міністром Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ Франції Лораном Фабіусом та Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром.

На порядку денному - вирішення кризи на сході України. Пріоритетні питання - безпека кордону та припинення постачання в Україну з Росії зброї та найманців.