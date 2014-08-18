Турчинов: через 5 років Україна буде готова вступити до ЄС

Таке переконання голова Верховної Ради Олександр Турчинов висловив в інтерв'ю балтійському інформаційному агентству BNS. "Україна повинна стати членом Європейського союзу і Північноатлантичного альянсу. Це буде надійною гарантією від агресивних прагнень Росії", - сказав спікер, додавши, що українська влада розуміє "неможливість реалізувати за один день" цей намір. "Ми ставимо перед собою п'ятирічний план євроінтеграції", - зазначив спікер парламенту.

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Олександр Турчинов підкреслив, що в даний час більшість українців також розуміє необхідність вступу країни в НАТО, оскільки "це спосіб захистити Україну від агресивної політики Росії".