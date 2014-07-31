Вступ України в ЄС підтримує населення центру і заходу країни

Про це свідчать дані дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва" і Центром ім. Разумкова.

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На півдні кількість прихильників вступу в ЄС майже дорівнює кількості тих, хто вважає, що Україні не потрібно вступати ні в ЄС, ні в Митний союз (МС) - 28% і 28,4% відповідно, дещо менша частина населення підтримує вступ до МС - 25%.

На сході думки респондентів також майже рівномірно розподілилися між трьома варіантами: за вступ до ЄС (30,5%), у МС (29,5%) і неприєднанням до жодного з об'єднань (32,2%).

Найбільш прихильними до ідеї євроінтеграції залишаються жителі заходу і центру - 88% і 64% відповідно. Порівняно з травнем 2013 року, підтримка вступу до ЄС у цих областях суттєво зросла: на заході - з 72%, до 88%, у центрі - з 49%, до 64%.

Як зазначили соціологи, жителі Донбасу відрізняються від усіх регіонів абсолютною підтримкою інтеграції України в МС. За останній рік кількість тих, хто виступає за членство України в МС, зросло з 62%, до 68%. У той же час кількість прихильників ЄС на Донбасі досі залишається найнижчою по всій Україні (13%), а частка інтеграційних "неприєднанців" зменшилася на 6%. Тобто основна частина тих, хто був проти як ЄС, так і МС, визначилася на користь останнього.

Дослідження проводилося з 14 по 15 травня 2014 року у всіх областях, окрім Криму. Всього було опитано 2011 респондентів. Похибка не перевищує 2,3%.