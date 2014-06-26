Українці готові підтримати вступ країни до ЄС і НАТО

Про це свідчать дані опитування, проведеного аналітичним центром Разумкова. Згідно з його результатами, за вступ України до Європейського союзу готові проголосувати 60,9% респондентів, а за вступ до НАТО проголосували б 40,8% опитаних. Проти вступу до ЄС висловилися 22,1% респондентів.

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Частка тих, хто виступає за вступ до ЄС, порівняно з кінцем березня - початком квітня збільшилася з 54,5%, до 60,9%; частка тих, хто підтримує ідею вступу України в Митний союз (МС) залишилася практично незмінною -- 23,9% та 22,1% відповідно.

За вступ до ЄС виступає більшість жителів західних -- 94,7% і центральних -- 72,1% областей і більшість жителів півдня -- 41,9% при 29,3-відсотковій підтримці вступу в МС. За вступ до МС виступає більшість жителів сходу країни -- 46,8%, вступ до ЄС у цьому регіоні підтримують 35,2% опитаних.

На референдумі щодо вступу України в НАТО за це рішення проголосували б 40,8% опитаних, проти -- 40,1% респондентів.

Частка тих, хто підтримує вступ до НАТО, порівняно з кінцем березня - початком квітня збільшилася з 35,8%, до 40,8%, а частка тих, хто виступає проти - зменшилася з 47,9%, до 40,1%.

Вступ до НАТО підтримує більшість жителів західного --73,4% та центрального регіонів -- 45,8%, при 29,9% респондентів, які проти.

Проти вступу до НАТО виступає більшість жителів південного -- 57,9% і східного -- 64,2% регіонів.

В ході дослідження, яке проводилося з 6 по 11 червня, опитано 2012 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, окрім Криму. Похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.