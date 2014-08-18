Die Welt: Генерал застерігає Кремль від ескалації

У статті «Генерал застерігає Кремль від ескалації», опублікованій на сайті газети Die Welt, повідомляється, що Верховний головнокомандувач НАТО, Генерал США Філіп Брідлав, погрожує Росії військовою відповіддю, якщо український конфлікт пошириться на східноєвропейських членів НАТО. «Якщо НАТО помітить проникнення іноземних військ на територію суверенних держав, і якщо ми зможемо довести дії агресора - тоді це стаття 5. Тоді відбувається втручання союзників», сказав Брідлав газеті «Welt am Sonntag». І він конкретизує: «Це означає військова відповідь на дії агресора».

Верховний головнокомандувач НАТО, через ескалацію в Україні, попереджає про новий спосіб ведення війни. «Найголовніше, щоб країни НАТО були готові до так званих зелених чоловічків», сказав Брідлав. Генерал посилається на військових без знаків розрізнення, які створюють заворушення, займають урядові будівлі і підбурюють населення. «Ці сили навчають сепаратистів, дають військові поради і, таким чином, можуть сприяти значній дестабілізації країни", пояснив Брідлав.

Між тим, західні лідери посилюють тон у відносинах з Москвою. США критикують «тривале військове втручання», канцлер Німеччини Ангела Меркель (ХДС) закликає главу Кремля Володимира Путіна до деескалації. Ослабленню напруженості повинна посприяти зустріч високопоставлених міністрів закордонних справ у неділю ввечері в Берліні. У кризових регіонах Донецька і Луганська, тим часом, і далі ведуться запеклі бої, становище людей залишається драматичним.