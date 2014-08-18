У Білорусі обіцяють не допустити агресії проти України зі своєї території

Білорусь не допустить агресії третіх країн проти України зі своєї території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції заявив посол Республіки Білорусь в Україні Валентин Величко.

«З території Білорусі ніколи не буде агресії проти України. Більше того, ми не дозволимо жодній третій стороні, щоб була агресія проти братньої України з території Білорусі», - заявив Величко.

Читайте такожBBC: Президенти країн Митного союзу запросили Порошенка до Мінська – Луценко

За його словами, республіка дотримується всіх міжнародних норм, домовленостей з Україною, а також виступає за територіальну цілісність нашої країни.

«Наша позиція незмінна. Немає ніякої федералізації, є цілісність України, і всі питання вирішувати переговорним мирним шляхом», - підкреслив посол.

Величко зазначив, що Білорусь є прихильником мирного врегулювання кризи на Донбасі, але при цьому відмовився назвати можливого винуватця в підтримці і озброєнні бойовиків, пославшись на те, що це питання повинен визначити український уряд.

Читайте такожУ Білорусі може з'явитися військова авіабаза РФ - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, раніше українські політики озвучували побоювання можливості вторгнення російських військ на територію нашої країни, використовуючи військові бази на території Білорусі. Також відзначалося посилення російської військової присутності на території республіки.