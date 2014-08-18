Затриманий батальйоном "Айдар" мер Луганська заявив, що він на волі

Мер Луганська Сергій Кравченко повідомляє, що він на волі.

Про це Кравченко заявляє у своєму зверненні, опублікованому на сайті міської ради.

За словами мера, останні десять днів стали найбільш важкими і складними в його житті.

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"Мені довелося багато пережити, відчути, побачити та почути. Ніколи і нікому я не хочу побажати пройти через все це. Поки я не хочу навіть згадувати про подробиці мого незаконного затримання та протиправної ізоляції від зовнішнього світу. Проти мене була організована інформаційна війна, у ЗМІ писали відверту брехню та наклеп, на мою адресу лунали погрози, чинився серйозний тиск, спроби зламати мене. Як Луганський міський голова я не залишив місто у скрутну хвилину і продовжував виконувати свої посадові обов'язки в рамках визначених законами України повноважень. Я був і залишаюся вірним присязі, яку давав на вірність жителям міста. Сьогодні я живий і на волі", - йдеться в заяві мера.

Він також додав, що всі ці дні відчував підтримку луганчан та хотів сказати слова вдячності всім, хто брав участь у його долі.

Він додав, що після тих випробувань, які йому довелося пережити, хочеться прийти в себе, привести себе в порядок та швидше повернутися до роботи.

"Я люблю своє місто Луганськ, люблю і поважаю всіх його жителів і впевнений, що разом ми подолаємо ті труднощі, які доля піднесла нам, відновимо місто, зробимо його ще кращим. Адже Луганськ - наше рідне та улюблене місто, яке, на жаль, поки що хворе, але незважаючи на це сотні тисяч луганчан, як і я, хочуть туди повернутися якнайшвидше", - резюмував мер.

Як повідомляв УНІАН, мер Луганська Кравченко був затриманий батальйоном "Айдар" 7 серпня при спробі виїхати з міста.

В той же день Луганська міськрада виступила із заявою, в якій заперечує намір Кравченко виїхати в Росію. Прес-служба міськради зазначила, що Кравченко слідував до Києва, де планував зустрітися з керівництвом країни.

12 серпня Луганська міськрада запропонувала жителям Луганська підтримати затриманого мера Сергія Кравченка з допомогою "лайків" та репостів у Facebook.

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У зверненні мерії кажуть, «з боку правоохоронних та судових органів Кравченку не висувалися ніякі звинувачення або санкції, він не перебуває у розшуку і на сьогоднішній день є чинним міським головою. За всі дні перебування Кравченка під вартою ніхто з офіційних осіб так і не озвучив підстави та причини його затримання. Офіційні звернення направлені в різні міністерства і відомства, всеукраїнські та міжнародні громадські та правозахисні організації".

Довідка УНІАН. Кравченко є мером Луганська з квітня 2006 року. З січня 2005 року - голова міської організації Партії регіонів. Під час зимових подій на Майдані у Києві активно підтримував дії тодішньої влади.