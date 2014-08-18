Захоплені бойовиками міста Донбасу на межі екологічної катастрофи - Порошенко

Зокрема, на шахтах Донбасу вода піднімається на небезпечний рівень.

Терористи руйнують артилерійським вогнем трансформаторні підстанції, що підриває енергозабезпечення підприємств постійного циклу.

«Фактично руйнується промисловий потенціал Донбасу», - сказав Порошенко, повідомивши, що зараз українські ремонтники часто під кулями відновлюють системи енергопостачання.

Читайте такожБойовики провокують на Донбасі екологічну катастрофу, але для себе створюють "зелені зони" - штаб АТО«Оскільки терористи в цих містах – люди тимчасові, вони не мають нічого, що б їх пов’язувало з цими містами, їм чим гірше – тим краще. Вони руйнують інфраструктуру, підривають підстанції, підривають мости, руйнують підприємства. Вина за це лежить виключно на бойовиках та їх закордонних покровителях», - наголосив президент.

Глава держави запропонував обговорити тактику, яким чином зменшити шкоду та уникнути ризику для людей, руйнації промислового потенціалу Донбасу, щоб «потім мінімізувати роботи з відновлення нормального життя».