Українська армія організувала 33 опорні пункти для блокування бойовиків у районі Донецька - експерт

Про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в соцмережі.

"Для блокування угруповань терористів в районі Донецька (сектор «Б»), силами АТО в даному районі організовано 33 опорні пункти", - написав експерт.Читайте такожСили АТО зачищають від бойовиків Ясинувату і блокують Іловайськ - Тимчук

Крім цього, силами підрозділів МВС проводяться дії з пошуку і знешкодження угруповань бойовиків в районах населених пунктів Чорнухине та Жданівка. Для ізоляції району організовано 40 блокпостів і 4 взводных опорних пункти сил АТО.

"Сили АТО (аеромобільні та механізовані підрозділи) продовжують вести оборонні бої в районі н.п.Новосветловка і Хрящувате. Район блокований з допомогою 23 блокпостів і 29 опорних пунктів", - зазначив експерт.