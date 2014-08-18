Сили АТО звільнили Чернухіно та зачистили від бойовиків населені пункти Мала Іванівка та Андріанівка
08:48, 18 серпня 2014Політика
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Сили АТО звільнили населений пункт Чернухіно та зачистили від бойовиків населені пункти Мала Іванівка та Андріанівка.
REUTERS
Про це йдеться у повідомлені прес-центру штабу АТО.
"Від терористів звільнено населений пункт Чернухіно. Сили АТО увійшли та утримують населений пункт Хрящувате. Проводяться активні бойові дії в районі населених пунктів Станично-Луганська, Ясинувата, Ждановка, Нижня Кринка. Продовжується блокування Ілловайська", - йдеться у повідомлені. Читайте такожСили АТО продовжують наступ на Донецьк і Луганськ (карта)
У штабі підкреслили, що сили АТО закінчили зачистку населених пунктів Мала Іванівка та Андріановка.
"Повністю заблоковано Горлівку. Завершується ізоляція населеного пункту Алчевськ. Російські найманці панічно намагаються покинути ці міста", - інформує штаб АТО.
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