До затриманого в Криму українця застосовували методи каральної психіатрії - активіст

Як передає кореспондент УНІАН, про це Охотін заявив на прес-конференції у Києві.

“Найменш інформаційно висвітленими є справи Афанасьєва та Чирнія. У них під тортурами взяті зізнання, а, за свіжою інформацією, Чирній зараз знаходиться в Бутирці у передсуїцидальному настрої. До такого стану його довело лікування в психіатричній лікарні Сербського, яка відома тим, що в 70-х роках там “лікували” дисидентів”, - сказав Охотін.

Також він зазначив, що детальнішої інформацію про ситуацію з Чирнієм немає, оскільки адвокати взяли зобов'язання не розголошувати матеріали справи.

“Слідчі ФСБ зробили все можливе, щоб розділити Сенцова і Кольченка, й Афанасьєва та Чирнія, які нібито дали свідчення проти інших. Мало хто говорить про те, що Чирній знаходився в науковому центрі судової та соціальної психіатрії. Ми цю інформацію дізналися від Людмили Альберн — представника громадського спостережного комітету в Росії. Коли наша спостережна делегація перебувала в центрі Сербського, нам повідомили, що 5 серпня Чирнія перевели до Лефортово, а через день нам стало відомо, що він уже в Бутирці і знаходиться у важкому передсуїцидальному настрої”, - сказав Охотін.

Він також припустив, що до Чирнія застосовувати тортури, кололи транквілізатори, щоб він дав покази проти інших підозрюваних у справі.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня співробітники ФСБ Росії затримали в Сімферополі українського режисера, активіста Майдану Олега Сенцова. Його звинувачували в підготовці терактів.

Читайте такожАдвокати режисера Сенцова просять Путіна і Порошенка провести обмін в’язнямиПізніше в ФСБ РФ заявили, що в анексованому Росією Криму затримано членів "диверсійно-терористичної групи" "Правого сектора". Основною метою «злочинної діяльності групи було здійснення диверсійно-терористичних актів у Сімферополі, Ялті і Севастополі, а надалі знищення ряду об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач».

Читайте такожСуд Москви переніс розгляд справи українського режисера СенцоваСлідчим управлінням ФСБ розслідується кримінальна справа стосовно Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Чирнія, Олександра Кольченка за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (терористичний акт), ч. 2 ст. 205.4 («організація терористичного угруповання і участь у ньому»), ч. 3 ст. 222 («незаконний оборот зброї») КК РФ.

Зазначається, що вони здійснили у складі терористичного угруповання приготування до здійснення терористичного акту - вибухів вночі 9 травня саморобних вибухових пристроїв біля «меморіалу Вічного вогню» і пам'ятника Леніну в Сімферополі, а також підпалів офісів громадської організації «Русская община Крыма» і представництва партії «Единая Россия» у Сімферополі 14 і 18 квітня відповідно.