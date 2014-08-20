Палиця просить генпрокурора посадити Ківалова за сепаратизм

Про це сам губернатор написав на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Палиця вимагає звернути увагу на статтю Ківалова "Настав час готувати Конституцію для Одещини", яка була опублікована в тижневику "2000" 8-го лютого 2014-го року.

"У вказаній статті після досить вільного трактування історичних фактів автор робить висновки, направлені на розпалювання національної ворожнечі між громадянами України, що проживають у східних і західних регіонах держави, що кваліфікується за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України", - зазначив Палиця.

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Також, голова Одеської ОДА звернув увагу на зв`язок між Ківаловим та засудженим за сепаратизм Антоном Давидченком, який, начебто, був задіяний у передвиборчому штабі Ківалова на виборах у 2012 році.

"За інформацією ЗМІ, головний редактор підконтрольного Сергію Ківалову телеканалу “Академія” Юрій Селіванов протягом останніх років у авторських проектах "Бекграунд" та “Рубікон” розпалював національну ворожнечу та робив публічні заклики до повалення конституційного ладу. Необхідна системна перевірка причетності власника телеканалу до тривалого формування антиукраїнської та сепаратистської редакційної політики", зазначив політик.

У разі підтвердження наявності у діях Ківалова "ознак суспільно-небезпечних діянь", Палиця просить Ярему притягнути Ківалова до кримінальної відповідальності.