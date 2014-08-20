На Луганщині бійці батальйону "Львів" захопили близько 40 терористів - ЗМІ
14:55, 20 серпня 2014Політика
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Один боєць батальйону загинув, ще один - поранений.
informator.lg.ua
19 серпня у с.Крымське в районі Слов'яносербська (Луганська область), батальйон "Львів" провів операцію з виявлення і затримання бойовиків "ЛНР".
В результаті операції було взято в полон близько 40 бойовиків, повідомляє Інформатор.
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Один боєць батальйону "Львів" загинув, ще один - поранений.
Нагадаємо, батальйон "Львів" вирушив на схід України наприкінці липня. Батальйон складається здебільшого з працівників правоохоронних органів.
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