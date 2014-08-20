В Іловайські сили АТО затримали 8 бойовиків, серед яких російський поет

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

“Тільки що спілкувався з Іловайском. Повідомили про затримання 8 сепаратистів, серед яких відомий в Росії поет Юрій Юрченко, який спеціально приїхав з Парижа воювати на стороні терористів", - сказав Геращенко.Читайте такожУ боях за Іловайськ силовики взяли у полон 5 російських десантників - журналіст

Продовжуючи тему звільнення Іловайська від терористів, він зазначив, що бої в місті продовжуються.

За словами Геращенко, терористи намагаються утримати цей населений пункт на шляху до Донецька.

Радник також зазначив, що станом на сьогоднішній ранок в боях за звільнення міста загинуло 9 українських військовослужбовців.