В зоні АТО помічені 7 диверсійних груп спецназу РФ

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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"Фіксується все більш активне використання підрозділів спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ, які виступають на боці бойовиків", - повідомив Дмитро Тимчук.

За його словами, проглядається така тенденція - "в квітні цього року дані групи були "кістяком" бандформувань, більша частина яких складалась з місцевих бойовиків, і, таким чином, російські спецназівці "губилися в загальній масі". В даний час російський спецназ діє у вигляді окремих підрозділів, як у взаємодії з терористичними групами, так і виконуючи окремі завдання".

"На сьогоднішній день нами зафіксована діяльність не менше 7 штатних диверсійно-розвідувальних груп російського спецназу", - підсумував Дмитро Тимчук.