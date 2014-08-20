Третина Донецька перебуває під загрозою затоплення через бої - міністр

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів України, передає РБК-Україна.

"Ми не очікували такої зміни тактики терористів, які на сьогоднішній день, розуміючи, що їм там не бути і не жити, тотально руйнують інфраструктуру. Ви знаєте, яка критична ситуація по шахтах, що приватних, що державних. Б'ють спеціально по наземній інфраструктурі, руйнують енергосистему. Не працює енергосистема, немає можливості висмоктувати воду, підходять ґрунтові води, третина Донецька перебуває під загрозою затоплення", - сказав Шлапак.

Раніше він заявив, що втрати державного бюджету по податкових платежах через ситуацію на сході України до кінця року складуть не менше 18 мільярдів гривень.