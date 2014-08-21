Порошенко схвалив превентивне затримання в зоні АТО

Згідно з документом, для запобігання терористичних загроз в районі АТО може проводиться превентивне затримання осіб, причетних до терористичної діяльності, на строк від 72 годин, до 30 діб.

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Підставою для превентивного затримання є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою терористичної діяльності.

Превентивне затримання здійснюється за мотивованим рішенням начальника Головного управління СБУ або начальника Головного управління МВС у відповідній області, Криму, Києві і Севастополі за згодою прокурора і без постанови суду.

Копія рішення про превентивне затримання особи, причетної до терористичної діяльності, на строк не більше 72 годин невідкладно видається затриманому, і негайно направляється слідчому судді, суду відповідної юрисдикції з клопотанням про обрання запобіжного заходу даній особі.

Превентивне затримання закінчується після розгляду суддею, судом клопотання про обрання запобіжного заходу.

Цей закон дозволить підвищити рівень ефективності та оперативності дій правоохоронних органів під час АТО і буде сприяти виконанню ними завдань по знешкодженню терористів і притягненню до відповідальності їх пособників.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 12 серпня.