ВР дозволила затримання терористів у зоні АТО на строк понад 72 години

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 232 народні депутати із 309, зареєстрованих у сесійній залі.

При цьому депутати від Партії регіонів та групи "За мир та стабільність" не голосували за зазначений документ.

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Так, статтю 14 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" доповнено новою частиною, згідно з якою з метою захисту громадян, держави і суспільства від терористичних загроз у районі проведення довготривалої антитерористичної операції, як виняток, з урахуванням особливостей, встановлених цим законом, може здійснюватися превентивне затримання осіб, причетних до терористичної діяльності, на строк понад 72 години, але не більше як на 30 діб.

Закон також доповнено новою статтею 15-1 "Особливості превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності". Згідно з нею, для відвернення терористичних загроз у районі проведення антитерористичної операції відповідно до кримінально-процесуального законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим законом, може здійснюватися превентивне затримання осіб, причетних до терористичної діяльності, на строк понад 72 години.

Граничний строк превентивного затримання не може перевищувати 30 діб.

Підставою для превентивного затримання є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою терористичної діяльності.

Превентивне затримання здійснюється за вмотивованим рішенням начальника Головного управління (управління) Служби безпеки України або начальника Головного управління (управління) Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, у відповідній області, містах Києві та Севастополі за згодою прокурора та без ухвали слідчого судді, суду.

Копія рішення про превентивне затримання особи, причетної до терористичної діяльності, на строк понад ніж 72 години невідкладно надається затриманій особі, а також негайно направляється до слідчого судді, суду відповідної юрисдикції разом із клопотанням про обрання належного запобіжного заходу щодо відповідної особи.

Превентивне затримання особи не може продовжуватись після розгляду слідчим суддею, судом клопотання про обрання належного запобіжного заходу стосовно цієї особи.