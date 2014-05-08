Затримано ще одного організатора заворушень в Одесі

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Так, у повідомленні сказано, що затриманому депутату інкримінують екстремізм, зокрема, участь в масових заворушеннях. А також захоплення адміністративних будівель.

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Нагадаємо, сьогодні МВС затримало двох головних фігурантів екстремістських організацій, які діяли 2 травня в Одесі.