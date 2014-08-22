НАТО засуджує вторгнення російського конвою в Україну

Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві Рассмусена, якою володіє УНІАН.

"Я засуджую входження так званого гуманітарного конвою на українську територію без згоди української влади та без участі Міжнародного комітету Червоного хреста. Це кричуще порушення Росією міжнародних зобов'язань, в тому числі, досягнутих недавно у Берліні та Женеві та є подальшим порушенням територіальної цілісності України Росією", - відзначив генсек.

Расмусен заявив, що такі дії російської влади лише ще більше поглиблюють кризу в регіоні, яку, за його словами, власне спричинила та підтримує РФ.

Він зазначив, що порушення міжнародних принципів надання гуманітарної допомоги викликає питання, чи Росія хотіла насправді надати гуманітарну допомогу мирним жителям чи підтримати озброєних сепаратистів.

Расмусен також зауважив, що Росія продовжує обстрілювати українську територію, пересилати зброю бойовикам та нарощувати свою військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Читайте такожВ Іловайську воюють кадрові російські військовослужбовці - РНБО"Замість того, аби зменшити напругу, Росія продовжує загострювати ситуацію, незважаючи на зусилля міжнародної спільноти знайти політичне вирішення кризи. Це може привести лише до подальшої ізоляції", - заявив генсек та закликав уникнути подальших провокацій направлених на дестабілізацію ситуації в Україні та вдатися до справжніх кроків, направлених на вирішення небезпечної ситуації, яка склалась, з повагою до українського сувернітету та міжнародного права.