У Краснодоні розвантажили 35 КамАЗів "гумконвою", 16 поїхали до Сніжного - Права справа

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права Справа» Дмитро Снєгірьов.

За його словами, дану інформацію йому передали місцеві жителі і члени його громадської організації, які стали очевидцями того, що відбувається.

Читайте такожДо Луганська заїхало 16 вантажівок гуманітарного конвою РФ (фото)«У Краснодоні щойно розвантажилися 35 КамАЗів з гуманітарною російською допомогою на заводі «Юність», а 16 - пішли на Сніжне в Донецьку область», - сказав Снєгірьов. Він зазначив, що невідомо, що саме розвантажили, бо була організована "велика охорона".