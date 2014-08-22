У Краснодоні розвантажили 35 КамАЗів "гумконвою", 16 поїхали до Сніжного - Права справа
21:13, 22 серпня 2014Політика
0 0
У Краснодоні Луганської області розвантажили 35 КамАЗів з російською гуманітарною допомогою, а 16 - попрямували в Сніжне Донецької області.
REUTERS
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права Справа» Дмитро Снєгірьов.
За його словами, дану інформацію йому передали місцеві жителі і члени його громадської організації, які стали очевидцями того, що відбувається.
Читайте такожДо Луганська заїхало 16 вантажівок гуманітарного конвою РФ (фото)«У Краснодоні щойно розвантажилися 35 КамАЗів з гуманітарною російською допомогою на заводі «Юність», а 16 - пішли на Сніжне в Донецьку область», - сказав Снєгірьов. Він зазначив, що невідомо, що саме розвантажили, бо була організована "велика охорона".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter