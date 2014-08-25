Українська армія будуватиметься за швейцарською моделлю - Гелетей

Про це він сказав в ефірі ТСН.Тиждень.

За його словами, українська армія має забезпечити спокій і безпеку української території.

Міністр зазначив, що українські військові розуміють, хто є ворогом України, але говорити про швидке реформування армії неможна.

Читайте такожГелетей підпише угоду з Литвою і Польщею про створення спільної військової частини

"Найбільше для українців підходить швейцарський зразок", - зазначив він, додавши, що цей формат допоможе кожному українцеві встати на захист держави у час небезпеки.

"Кожний українець повинен розуміти своє місце під час війни або гібридної війни. Кожна цивільна людина повинна добре розуміти, де вона повинна бути, за яким штурвалом, за яким кермом", - сказав Валерій Гелетей.