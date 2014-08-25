На посольство України в Данії напали "вандали русского мира" - МЗС

18:22, 25 серпня 2014
Політика
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Сьогодні невідомі люди зіпсували фасад і вибили шибки у будівлі посольства України в Данії. 

Посольство України в Данії сплюндрували / Wikimedia

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України на їхній сторінці у Twitter.

Читайте такожПаркан посольства РФ у Києві пофарбували в синьо-жовті кольори «Вандали «русского мира» продовжують нести свою «високу культуру» у світ. Сьогодні вкотре зіпсували фасад нашого посольства у Данії. Два тижні тому написали «Крим – наш», сьогодні вибили шибки і наїхали на ЦРУ. «Русский мир» ненавидить увесь світ», – зазначається в повідомленні.

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