На посольство України в Данії напали "вандали русского мира" - МЗС

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України на їхній сторінці у Twitter.

Читайте такожПаркан посольства РФ у Києві пофарбували в синьо-жовті кольори «Вандали «русского мира» продовжують нести свою «високу культуру» у світ. Сьогодні вкотре зіпсували фасад нашого посольства у Данії. Два тижні тому написали «Крим – наш», сьогодні вибили шибки і наїхали на ЦРУ. «Русский мир» ненавидить увесь світ», – зазначається в повідомленні.