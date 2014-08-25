На посольство України в Данії напали "вандали русского мира" - МЗС
18:22, 25 серпня 2014Політика
2 0
Сьогодні невідомі люди зіпсували фасад і вибили шибки у будівлі посольства України в Данії.
Посольство України в Данії сплюндрували / Wikimedia
Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України на їхній сторінці у Twitter.
Читайте такожПаркан посольства РФ у Києві пофарбували в синьо-жовті кольори «Вандали «русского мира» продовжують нести свою «високу культуру» у світ. Сьогодні вкотре зіпсували фасад нашого посольства у Данії. Два тижні тому написали «Крим – наш», сьогодні вибили шибки і наїхали на ЦРУ. «Русский мир» ненавидить увесь світ», – зазначається в повідомленні.
2/2 Два тижні тому написали «#Крим - наш», сьогодні вибили шибки і наїхали на ЦРУ. «Русский мир» ненавидить весь світ.
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) August 25, 2014
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter