Чалий: в Мінську може бути закладена майбутня модель розвитку Європи

Таку думку висловив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий, коментуючи журналістам зустріч президента Петра Порошенка з високим представником Євросоюзу з питань безпеки і зовнішньої політики Кетрін Ештон у Мінську.

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За словами Валерія Чалого, сторони говорили про те, що "питання суверенітету України і вирішення конфлікту - це питання безпеки цілої Європи, а не тільки України".

Він підкреслив, що ще один блок питань стосувався "дорожньої карти взаємодії". "Сторони погодилися, що, незважаючи на складну ситуацію, в Мінську є можливість почати процес, який може вивести нас на мирне вирішення питання. Сьогодні саме тут може бути закладена майбутня модель розвитку Європи: безпечна, без воєн, що живе з сусідами мирно", - сказав Валерій Чалий.

Як повідомляв УНІАН,на зустрічі в Мінську у форматі Україна - ЄС - "Євразійська трійка" заплановано обговорення питань, пов'язаних з імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, енергетичною безпекою та стабілізацією ситуації на Донбасі. Україна, Росія, Білорусь і Казахстан будуть представлені на рівні президентів. Також у зустрічі візьмуть участь високий представник ЄС із питань безпеки і зовнішньої політики Кетрін Ештон, віце-президент Єврокомісії, комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер та комісар з питань торгівлі Карл де Гухт.