Коаліція і опозиція узгодили більшість питань

Парламентська більшість і опозиція узгодили всі питання, крім принципу розподілу комітетів Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від “Нашої України” Роман ЗВАРИЧ після завершення Погоджувальної ради фракцій, де був напрацьований узгоджений документ.

Він зауважив, що коаліцію не може влаштувати те, що Партія регіонів хоче забрати собі практично всі найважливіші комітеті, такі як Бюджетний, Регламентний, з питань ПЕК, комітети правового спрямування.

“Вони (“регіони” – УНІАН) запропонували такий перелік комітетів, що нам залишили, дякувати Богу, комітети дитинства і материнства, культури і, можливо, спорту та молоді”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.

З решти питань, за його словами, вдалося досягти згоди. При цьому Р.ЗВАРИЧ попросив не плутати цей документ з ультиматумом, який висунула Партія регіонів. «Ультиматуми ми не розглядаємо», - сказав він.

В документі, який пропонується підписати сьогодні, приблизно 10 пунктів. В ньому вже погоджена процедура обрання керівництва ВР, тобто вона проходитиме шляхом таємного голосування.

Також узгоджена процедура обрання прем’єр-міністра. Також, відповідно до чинних норм регламенту ВР і Конституції, сторони домовилися про створення робочої групи, яка займатиметься законодавчим визначенням статусу і прав опозиції. Сторони визначили і механізм погодження кандидатур на посади голів адміністрацій. За словами Р.ЗВАРИЧА, у випадку вакансій посад голів державних адміністрацій проводитимуться консультації на рівні Секретаріату Президента, уряду та представників тих політичних сил, які мають найбільшу підтримку населення у відповідному регіоні, але ця норма діятиме лише до ухвалення законопроекту 3207-1 (зміни до Конституції щодо місцевого самоврядування – УНІАН).

Також документ передбачає, що до завершення цієї сесії парламенту сторони зобов’язуються обрати суддів Конституційного Суду від ВР і привести до присяги всіх суддів КС. В той же час квотний принцип по фракціях не визначається в документі.

Крім того, домовились, що круглий стіл працюватиме на постійній основі як інститут подолання кризи чи конфліктної ситуації, що виникає в парламенті.

Відповідаючи на запитання, чи вдасться сьогодні підписати цей документ, Р.ЗВАРИЧ зауважив, що це буде зрозуміло після наради, яку зараз проводить Партія регіонів та після зустрічі у Президента. Водночас він зауважив, що взагалі не знає, чи буде підписуватись цей документ, оскільки одна з політичних сил категорично проти підписання будь-яких документів з В.ЯНУКОВИЧЕМ. Він не виключає, що сторони просто проголосують за цей документ, і він буде вважатись таким, що набув чинності.