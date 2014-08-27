Савченко назвала іншу дату свого викрадення, ніж записано у матеріалах справи

Про це в Twitter повідомив адвокат льотчиці Микола Полозов.

Судья: с какой даты находитесь в России? Савченко: выкрадена из Украины 24.06, а по бумагам с 30.06 — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

Наразі, до 14:20 за московським часом, у суді оголошено перерву.

Читайте такожСавченко обурена матеріалами слідства, суд оголосив перерву – адвокатПід час слухання справи в залі суду заборонено фото- та відеозйомку . У той же час, на перерві журналістам дозволили знімати. Як пише Полозов, в Москві так робити вже не можна.

Воронеж-край судебной демократии и свободы. Пока перерыв, "аквариум"-клетку с Савченко обступили журналисты, фотографируют, задают вопросы. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які нелегально прибули на територію України, у складі групи бойовиків, і висвітлювали їх напади на українських військових.