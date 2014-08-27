Савченко назвала іншу дату свого викрадення, ніж записано у матеріалах справи

12:46, 27 серпня 2014
Політика
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Викрадена українська льотчиця Надія Савченко, розгляд справи проти якої наразі проходить у Воронежі, заявила в суді, що перебуває в РФ з 24 червня, а не з 30-го, як це зазначено в матеріалах слідства.

Савченко заявила, що перебуває в РФ з 24 червня / Фото facebook.com/OZON.monitoring

Про це в Twitter повідомив адвокат льотчиці Микола Полозов.

Наразі, до 14:20 за московським часом, у суді оголошено перерву.

Читайте такожСавченко обурена матеріалами слідства, суд оголосив перерву – адвокатПід час слухання справи в залі суду заборонено фото- та відеозйомку . У той же час, на перерві журналістам дозволили знімати. Як пише Полозов, в Москві так робити вже не можна.

Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які нелегально прибули на територію України, у складі групи бойовиків, і висвітлювали їх напади на українських військових.

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