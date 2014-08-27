Довіра до російської влади опускається до точки неповернення – МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту політики і комунікацій МЗС України Євген Перебийніс.

“В тому, що Росія безпосередньо залучена до цього конфлікту, думаю ні в кого в світі вже немає сумнівів. Тому те, що керівництво цієї країни продовжує спростовувати очевидні речі, з кожним днем опускає імідж і довіру до російської влади до точки неповернення”, - сказав Перебийніс.

За його словами, говорити неправду, знаючи, що співрозмовники мають перед очима факти і докази, означає свідомо вводити в оману міжнародне співтовариство.

Читайте такожРосійські ЗМІ попередили Путіна про відповідальність за жертви серед солдатів“Такі речі не забуваються і залишаються ганебним клеймом на репутації не тільки конкретних чиновників, але й усієї держави”, - додав Перебийніс.

Як сказав Перебийніс, якщо раніше російській пропагандистській машині вдавалося маніпулювати громадською думкою хоча б у самій Росії, то сьогодні очевидні факти вже не вдається приховати навіть там. Він нагадав, що, за інформацією Комітету солдатських матерів Ставропольського краю, на території України загинуло 9 контрактників розвідувальної групи 18-ї мотострілецької бригади.

Крім того, в регіональних ЗМІ Росії з'явилися фотоматеріали закритого поховання двох контрактників із Псковської 76-ї повітряно-десантної дивізії.

“Обурення і протести російського суспільства проти участі російських військових і найманців у бойових діях на Донбасі зростають”, - заявив Перебийніс.

За його словами, російська громадськість вже сьогодні ставить перед російською владою питання щодо участі Росії у конфлікті.