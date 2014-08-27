Сили АТО в Іловайську утримують позиції і здійснили зачистку приватного сектора - МВС

«Ми зараз спокійно працюємо над деблокування в Іловайську наших військ, тим більше, що наші війська в Іловайську утримують позиції, навіть здійснили зачистку приватного сектора. Тобто, певним чином розчистили поле, яке вони контролюють», - сказав Чалаван.Читайте такожМВС визнало факт оточення сил АТО в Іловайську і пояснило, чому так сталося

Водночас, член проводу «Правого сектору» Андрій Денисенко на своїй сторінці у «Фейсбук» написав, що оточені в Іловайську частини добровольчих батальйонів «Донбас» та «Дніпро» тримаються з останніх сил та вимагають допомоги.

«Якщо ми хочемо врятувати наших хлопців в Іловайську і під Амвросіївкою, треба негайно провести зачистку Старобешевого, Кутейникового, Схили. Щоби забезпечити постачання військ і надходження підкріплень. Кожна година зволікання може коштувати нових жертв. Це не паніка, не гребаний піар, це крик душі й офіційне звернення до президента й усіх в цій країні, хто ще здатен…