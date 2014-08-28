Речник РНБО переніс традиційний прес-брифінг через зміну ситуації на сході України

Як передає кореспондент УНІАН, після понад часового очікування початку брифінгу Лисенко вийшов до журналістів у прес-зал і повідомив, що президент Петро Порошенко скликав термінове засідання РНБО, про результати якого буде повідомлено пізніше.

"Щодо оперативної інформації - також поінформуємо пізніше. Є зміни...", - сказав Лисенко, не уточнивши, які саме сталися зміни.Читайте такожЧерез російське вторгнення Порошенко скасував візит до Туреччини і скликає термінове засідання РНБО

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Росія ввела на територію України велику кількість військової техніки.

Сьогодні, 28 серпня, керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук повідомив, що введення двох російських батальйонних тактичних груп на територію України, з паралельною діяльністю на Донбасі диверсійно-розвідувальних груп російських спецпризначенців, різко ускладнило ситуацію у зоні АТО.

За даними РНБО, російські військові захопили місто Новоазовськ і низку населених пунктів Новоазовського, Старобешівського і Амвросіївського районів Донецької області.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що президент Росії Володимир Путін цілеспрямовано почав війну в Європі.