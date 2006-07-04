Тимошенко: влада готова віддати опозиції контролюючі функції

Коаліція пропонує опозиції створити спеціальні контролюючі комітети, що прирівнюватимуться за статусом до тимчасових слідчих комісій

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, сьогодні в опозиції є унікальний шанс, оскільки . Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що БЮТ підійшла до цього питання дуже ретельно, оскільки не знає, коли самі можуть опинитися в опозиції. «Працювали як для себе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що не скористатися такою можливістю, коли всі згодні дати опозиції найширші права по контролю, неможливо. «Якщо ми цього не зробимо ми просто позбавимо державу колосально важливого впливу на прозорість влади», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зауважила, що опозиції пропонують не просто віддати частину комітетів, а «створити повний спектр контролюючих комітетів для опозиції, які будуть наділені правами значно вищими ніж комітети, які будуть виконувати контролюючі функції. При цьому вона зазначила, що статус їх буде не нижчий, ніж слідчих комісій. «Ми йдемо до такого рівня і тому, якщо є бажання у опозиції працювати, то взагалі ніяких проблем, якщо є бажання… розпуску парламенту, тоді можна не погоджуватися з тим, що буквально на блюді підносяться всі права опозиції – ми про таке, коли були опозицією, навіть не мріяли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Говорячи про те, коли може бути розблоковано роботу парламенту, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що коаліція докладає всіх зусиль, щоб це сталося не силовим шляхом, а шляхом переговорів. «Ми, на мій погляд, зробили певні кроки до порозуміння, але вони (переговори – УНІАН) ще не завершені», - сказала лідер БЮТ. Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що на 20 годину запланована зустріч у Президента і якщо вдасться вийти на узгодження всіх позицій, то завтра можливо парламент буде розблокований.