Депутати пропонують віддавати армії конфісковані цигарки

12:53, 29 серпня 2014
Політика
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Верховній Раді пропонують дозволити передавати сигарети, конфісковані Державною фіскальною службою, на потреби української армії на час проведення антитерористичної операції або введення воєнного стану.

Конфісковані цигарки замість знищення можуть віддавати армії / dpsu.gov.ua

Відповідний законопроект №4546а від 28 серпня «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо передачі тютюнових виробів у сферу управління Міністерства оборони для потреб Збройних сил України й інших військових формувань України)» зареєстровано в парламенті.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, чинне законодавство передбачає знищення таких конфіскованих тютюнових виробів.

«Військовослужбовці, які зараз проходять службу в Донецькій і Луганській областях, потребують забезпечення відповідною категорією майна (тютюновими виробами).

Для економії державних коштів (як при закупівлі тютюнових виробів для військовослужбовців, так і при знищенні залишків тютюнових виробів, які зберігаються на складах митниць) раціональним є забезпечення військових формувань тютюновими виробами за рахунок тих, що вилучаються державними органами з обігу на території України і при спробі перетину кордону», - вважають депутати.

Читайте такожСигарети без фільтра подорожчають до 10 гривеньУ законопроекті передбачено, що операції з передачі сигарет військовим звільняються від оподаткування податком на додану вартість і акцизним податком.

Як повідомляв УНІАН, після проведення незаконного референдуму в Криму й анексії півострова Росією з квітня цього року на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, які фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З квітня в регіоні почалася антитерористична операція.

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