Депутати пропонують віддавати армії конфісковані цигарки
Верховній Раді пропонують дозволити передавати сигарети, конфісковані Державною фіскальною службою, на потреби української армії на час проведення антитерористичної операції або введення воєнного стану.
Відповідний законопроект №4546а від 28 серпня «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо передачі тютюнових виробів у сферу управління Міністерства оборони для потреб Збройних сил України й інших військових формувань України)» зареєстровано в парламенті.
Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, чинне законодавство передбачає знищення таких конфіскованих тютюнових виробів.
«Військовослужбовці, які зараз проходять службу в Донецькій і Луганській областях, потребують забезпечення відповідною категорією майна (тютюновими виробами).
Для економії державних коштів (як при закупівлі тютюнових виробів для військовослужбовців, так і при знищенні залишків тютюнових виробів, які зберігаються на складах митниць) раціональним є забезпечення військових формувань тютюновими виробами за рахунок тих, що вилучаються державними органами з обігу на території України і при спробі перетину кордону», - вважають депутати.
Читайте такожСигарети без фільтра подорожчають до 10 гривеньУ законопроекті передбачено, що операції з передачі сигарет військовим звільняються від оподаткування податком на додану вартість і акцизним податком.
Як повідомляв УНІАН, після проведення незаконного референдуму в Криму й анексії півострова Росією з квітня цього року на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, які фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З квітня в регіоні почалася антитерористична операція.