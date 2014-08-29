Депутати пропонують віддавати армії конфісковані цигарки

Відповідний законопроект №4546а від 28 серпня «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо передачі тютюнових виробів у сферу управління Міністерства оборони для потреб Збройних сил України й інших військових формувань України)» зареєстровано в парламенті.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, чинне законодавство передбачає знищення таких конфіскованих тютюнових виробів.

«Військовослужбовці, які зараз проходять службу в Донецькій і Луганській областях, потребують забезпечення відповідною категорією майна (тютюновими виробами).

Для економії державних коштів (як при закупівлі тютюнових виробів для військовослужбовців, так і при знищенні залишків тютюнових виробів, які зберігаються на складах митниць) раціональним є забезпечення військових формувань тютюновими виробами за рахунок тих, що вилучаються державними органами з обігу на території України і при спробі перетину кордону», - вважають депутати.

Читайте такожСигарети без фільтра подорожчають до 10 гривеньУ законопроекті передбачено, що операції з передачі сигарет військовим звільняються від оподаткування податком на додану вартість і акцизним податком.

Як повідомляв УНІАН, після проведення незаконного референдуму в Криму й анексії півострова Росією з квітня цього року на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, які фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З квітня в регіоні почалася антитерористична операція.