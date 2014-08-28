The Guardian: Фінляндія і Швеція збираються посилити зв'язки з НАТО

У статті, яка називається «Фінляндія і Швеція збираються посилити зв'язки з НАТО», опублікованій в британській газеті The Guardian, повідомляється про те, що Фінляндія і Швеція планують більш тісно співпрацювати з НАТО, підписавши пакт, який дозволить скандинавським країнам отримувати допомогу від сил Альянсу в надзвичайних ситуаціях, повідомили чиновники у середу.

Таке рішення було прийнято в той час як країни-члени НАТО готуються до саміту, який відбудеться наступного тижня в Уельсі, а напруженість у відносинах між Росією і Заходом у зв'язку з українською кризою продовжує зростати. Фінляндія має спільний кордон з Росією протяжністю в 1,300 км

Фінський уряд заявив, що угода про підтримку приймаючої країни буде застосовуватися в таких ситуаціях, як «катастрофи, надзвичайні ситуації та у разі загрози безпеці». Договір також передбачає спільні навчання та військове співробітництво.

Старший радник Міністерства оборони Фінляндії Міка Варвікко сказав, що Фінляндія має намір підписати угоду на саміті наступного тижня. Очікується, що Швеція зробить те ж саме.

Лідери обох країн, які вже проводять спільні навчання і тісно співпрацюють з НАТО під час міжнародних операцій, підкреслюють, що ця угода не означає, що Швеція і Фінляндія збираються вступати до НАТО.

«Існує дуже велика різниця між тим, щоб бути членом НАТО і тим, щоб не бути ним», - сказала міністр оборони Швеції Карін Енстрем в інтерв'ю Associated Press. «Ми є активними партнерами НАТО і хочемо поглибити наше співробітництво з НАТО».

Опитування громадської думки в Фінляндії і Швеції показують, що більшість громадян цих країн не підтримують членства в НАТО. Під час холодної війни обидві країни офіційно зберігали нейтралітет.

У вівторок The Guardian повідомляла, що НАТО збирається розгортати свої сили на нових базах в країнах, що межують з Росією, крок, який обов'язково викличе сильну реакцію Москви.