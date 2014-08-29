Росія не направляла Україні офіційних заявок на другий "гуманітарний конвой»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

"З приводу "гуманітарного конвою» - поки що офіційної заявки немає", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ має намір відправити до України другий «гуманітарний конвой».Читайте такожОБСЄ: 190 вантажівок з гуманітарного конвою РФ не були перевірені

«Ми направили вчора (24 серпня) ноту в МЗС України з інформуванням про наш намір підготувати черговий конвой із гуманітарними вантажами – додали докладний перелік номенклатури і кількість тих вантажів, які плануються до відправлення, і висловили надію на співпрацю з українською владою в узгодженні всіх необхідних формальностей», - сказав Лавров.

Сьогодні, 29 серпня, Лавров заявив, що у четвер, 28 серпня, Москва направила Києву другу ноту щодо гуманітарному конвою, яка враховує позицію України.

"Ми вчора направили вже другу ноту в МЗС України з урахуванням тих пропозицій, які нам надали українці, і, за нашою оцінкою, у нас є спільне розуміння, як цей другий конвой направляти на південний схід з тим, щоб і безпека була забезпечена, і вантажі були доставлені", - сказав російський міністр.Читайте такожСША вважатиме провокацією відправлення ще одного "гуманітарного конвою" в Україну

Довідка УНІАН. Першу колону у складі 280 вантажівок з «гуманітарною допомогою» на Донбас влада Росії направила в односторонньому порядку. 22 серпня російські «КамАЗи» прорвалися через український на пункті пропуску «Ізварине», що контролюється бойовиками.

У Червоному Хресті повідомили, що їх представники не супроводжували вантажівки РФ до України, як було обумовлено раніше.

24 серпня у Міністерстві оборони України заявили, що на вантажівках російського «гуманітарного конвою» було вивезено устаткування з українських стратегічних заводів.