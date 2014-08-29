Комбат «Азова» пропонує створити оборонну лінію перед Маріуполем

Командир батальйону «Азов» Андрій Білецький пропонує створити оборонну лінію перед Маріуполем з достатньою кількістю артилерії і бронетанкових сил, яка повинна стати опорою для проведення подальших операцій української армії.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Хочу дати оцінку загальної військово-політичної ситуації на тій південній ділянці фронту, який стосується, насамперед, батальйону «Азов» і яка буде зараз найуразливішою», - відзначив комбат.

«Ситуація виглядає таким чином: в абсолютно даремних, розкординованих і безглуздих атаках, куди кидався мізерний резерв, у бажанні повісити прапор якомога швидше ми розтратили всі резерви, в першу чергу техніку. Причому ці бажання були на всіх рівнях: від головнокомандувача до командирів окремих батальйонів», - переконаний Білецький.

Читайте такожСили АТО залишили Новоазовськ і готуються обороняти Маріуполь

«Нині питання не у відсутності піхоти, а в тому, що ця піхота значною мірою втратила опірність - немає техніки, на яку вона може спиратися. Ми ведемо повномасштабну війну із суміжною державою», - наголосив він.

Комбат «Азова» вважає, що «це не війна в стилі Чеченської чи Афганської - не мала війна. Це повномасштабна війна індустріальної епохи. Основний вид бою - загальновійськовий бій. Основний вид озброєння - це артилерія і танки. Воювати з автоматами проти таких частин - це те саме, що намагатися перепливти Тихий океан на надувному човні».

«Ми повинні припинити викидати наші резерви жменьками на передову, аби угробити все, що залишилося. Командири повинні перестати користуватися звичною тактикою: одержавши жменьку солдатів, одразу кидати її в бій. Потрібно включити всі резерви», - запропонував Білецький.

Читайте такожУ Маріуполі на мітинг проти російського вторгнення вийшло 5 тисяч людей - нардеп

Він відзначив, що «потрібно створити фундамент для надійної осі перед Маріуполем, яка повинна бути оборонною лінією, достатньо гнучкою, з достатньою кількістю артилеристів і бронетанкових сил. Ця лінія повинна стати опорою для проведення подальших операцій української армії. Щойно ми стабілізуємо, вирівняємо таку лінію, ми можемо за нею відносно спокійно нагромаджувати всі резерви, створювати повноцінні підрозділи – «кулаки». І лише після цього ми зможемо знову переходити в наступ».

«Треба готуватися до тривалої кампанії і ми повинні підійти до неї з усією серйозністю. Противник зараз дуже сильний», - заявив Білецький.