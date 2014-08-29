Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні направила двох спостерігачів до Маріуполя

17:28, 29 серпня 2014
Політика
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні направила двох спостерігачів до Маріуполя.

REUTERS

Як повідомили УНІАН в прес-службі місії, метою перебування спостерігачів у цьому місті є «моніторинг ситуації в плані безпеки».

« Вони вже прибули до Маріуполя», - сказали в прес-службі.

Як повідомлялося, 27 серпня підрозділи російської регулярної армії захопили місто Новоазовськ Донецької області, що знаходиться поблизу Маріуполя.

Експерти зазначили, що таким чином росіяни пробують пробити "коридор" з території Росії до окупованого нею у березні Криму, а також відволікти частину української армії від бойових дій у Донецькій та Луганській областях.Читайте такожМісія ОБСЄ провела моніторинг українсько-російського кордону на Чернігівщині

Україна заявила про неприховану агресію росіян та закликала західний світ відреагувати на неї.

28 серпня на екстреному засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман заявив, що ОБСЄ направляє місію до Маріуполя.

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