Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні направила двох спостерігачів до Маріуполя.

Як повідомили УНІАН в прес-службі місії, метою перебування спостерігачів у цьому місті є «моніторинг ситуації в плані безпеки».

« Вони вже прибули до Маріуполя», - сказали в прес-службі.

Як повідомлялося, 27 серпня підрозділи російської регулярної армії захопили місто Новоазовськ Донецької області, що знаходиться поблизу Маріуполя.

Експерти зазначили, що таким чином росіяни пробують пробити "коридор" з території Росії до окупованого нею у березні Криму, а також відволікти частину української армії від бойових дій у Донецькій та Луганській областях.Читайте такожМісія ОБСЄ провела моніторинг українсько-російського кордону на Чернігівщині

Україна заявила про неприховану агресію росіян та закликала західний світ відреагувати на неї.

28 серпня на екстреному засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман заявив, що ОБСЄ направляє місію до Маріуполя.