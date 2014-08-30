В Пскові напали на депутата, який займався справою загиблих російських десантників
00:24, 30 серпня 2014Політика
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У Пскові невідомі напали на місцевого депутата, очільника місцевого відділення партії "Яблуко" Льва Шлосберга.
Напад на Шлосберга було скоєно біля його будинку / informpskov.ru
Нині потерпілий перебуває у лікарні, він, за словами лікарів, - у стані середньої тяжкості, передає ТСН.
У своєму Twitter голова партії "Яблуко" Сергій Мітрохін повідомив, що напад на Шлосберга було скоєно на віддалі 300 метрів від його будинку.
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Нападників було двоє, вони зникли з місця злочину.
Політик вважає, що напад, швидше за все, був пов'язаний з розслідуванням загибелі псковських десантників, яке проводив Шлосберг.
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