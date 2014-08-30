В Пскові напали на депутата, який займався справою загиблих російських десантників

Нині потерпілий перебуває у лікарні, він, за словами лікарів, - у стані середньої тяжкості, передає ТСН.

У своєму Twitter голова партії "Яблуко" Сергій Мітрохін повідомив, що напад на Шлосберга було скоєно на віддалі 300 метрів від його будинку.

Читайте такожУ Пскові напали на журналістів при відвідуванні могил загиблих десантників

Нападників було двоє, вони зникли з місця злочину.

Політик вважає, що напад, швидше за все, був пов'язаний з розслідуванням загибелі псковських десантників, яке проводив Шлосберг.