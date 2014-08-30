ЄС може сьогодні ухвалити нові санкції проти Росії

Європейський Союз має намір розширити санкції проти Росії. Ситуацію, що склалася в Україні, а також можливе запровадження нових санкцій проти РФ обговорять у суботу, 30 серпня, в Брюсселі на саміті глав держав та урядів ЄС, повідомляє "Німецька хвиля" з посиланням на dpa.

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На саміт прибуде президент України Петро Порошенко. "Завтра в Брюсселі на Європейській Раді виступатиму перед всіма лідерами ЄС щодо українського питання", - написав президент у своєму мікроблозі Twitter 29 серпня.

Напередодні позицію щодо нових санкцій міністри узгодили під час зустрічі в Мілані 29 серпня. Вони доволі гостро критикували Росію за використання регулярних військ на Сході України. Деякі говорили про вторгнення. Глава німецького МЗС Франк-Вальтер Штайнмаєр від використання цього слова утримався.

Як повідомляв УНІАН, голова комітету Європейського парламенту із закордонних справ Ельмар Брок виступив за посилення санкцій проти Росії.

У Мілані ішлося про санкції так званого третього рівня, які можуть вдарити по всій російській економіці. Данський міністр закордонних справ Мартін Лідегор повідомив, що в довгостроковій перспективі ЄС мусить ужити заходів для скорочення залежності від російських енергоносіїв. глава МЗС Швеції Карл Більдт наголосив, що нові санкції не повинні бути подібними до тих, які ухвалювались раніше. На його думку, "це має бути щось інше". Його естонський колега Урмас Пает вимагав запровадження "справді болючих" санкцій.

За словами міністра закордонних справ Люксембургу Жана Ассельборна, є докази, що свідчать про агресію РФ, - приміром, той факт, що російські військовослужбовці перебувають на території України. Нові санкції необхідні для того, щоб підштовхнути Росію відступити від попередньої мети, сказав Ассельборн.