Більшість і опозиція сьогодні продовжать переговори

Коаліція і Партія регіонів сьогодні продовжать консультації.

Така домовленість була досягнута вчора увечері після чергового раунду круглого столу, який пройшов за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомив журналістам глава секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК, сьогодні о 9.00 в сесійній залі Верховної Ради відбудеться засідання фракції Партії регіонів, після чого о 10.00 до них приєднаються представники “трійки” – Юлія ТИМОШЕНКО, Олександр МОРОЗ, Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, щоб пояснити пропозиції коаліції стосовно принципів розподілу парламентських комітетів.

Після цього, якщо засідання коаліції та опозиції буде результативним, о 12.00 можна буде очікувати зустрічі лідерів фракцій в приміщенні Секретаріату Президента, повідомив О.РИБАЧУК. Щодо домовленостей, то, за його словами, їх можна прогнозувати на другу половину дня 5 липня.

Глава Секретаріату Президента наголосив, що дуже важливим підсумком зустрічі 4 липня було те, що лідери політичних сил домовилися не знижувати рівень переговорів, а брати всю відповідальність на себе і домовлятися на рівні лідерів політичних сил.