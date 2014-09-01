П'ять цивільних вертольотів повертаються з Африки, щоб допомогти силам АТО

Про це повідомили журналісти телеканалу ТВі.

Разом з переданими вертольотами на схід вирушать і технічний персонал та екіпажі компанії. Вони будуть перевозити поранених, медикаменти і продовольство.

До цього часу ці вертольоти вісім років працювали в миротворчих і гуманітарних місіях ООН. Зараз авіакомпанія повертає їх з Африки, щоб допомогти військовим в зоні АТО. Повітряні судна подолали майже п'ять тисяч кілометрів і найближчим часом будуть відправлені на схід України.

«У цей складний час керівництво компанії готове передати п'ять вертольотів в розпорядження Збройних Сил України. У двадцятих числах вересня компанія має можливість повернути з миротворчих місій ще два вертольоти», - повідомив журналістам телеканалу ТВі заступник директора льотної служби «Українських вертольотів» Володимир Чорний.

Читайте такожНацгвардія передала в зону АТО унікальний вертоліт для евакуації тяжкопораненихВ бойових цілях ці вертольоти використовуватися не будуть. Їхня місія - транспортування медикаментів і продовольства військовим. Проте їхня головна мета - перевезення поранених.

«Ми можемо перевозити по 21 людині на сидіннях з ременями безпеки. Це можуть бути як легко поранені, так і просто пасажири. Або ж ми можемо перевозити на ношах до дванадцяти важко поранених», - розповів бортпровідник Максим Скопін.

Готовий до випробувань і екіпаж.

«Вибирати не доводиться, коли батьківщина вимагає підтримки, ми завжди готові прийти на допомогу. Було таке, що і наші екіпажі обстрілювали, але ми сподіваємося на краще», - розповів пілот Юрій Кутько.

Читайте такожНацгвардія вже отримала чотири вертольоти з раніше переданих в орендуХоча вертольоти ще радянського виробництва, вони в активному робочому стані і зараз можуть приступити до виконання своїх обов'язків. Всі витрати з перевезення поранених буде нести авіакомпанія, включаючи забезпечення екіпажами вертольотів, паливом, технічним обслуговуванням і авианавигаційним управлінням.

Довідка. Авіакомпанія "Українські вертольоти" з 2003 року орендує у сухопутних військ Збройних Сил України 16 повітряних суден. Всі вертольоти були отримані в недієздатному стані, на їх капітальний ремонт і підтримання льотної придатності було витрачено понад 400 млн. грн. Крім того, щомісяця компанія перераховує 3 млн. 570 тис. грн. орендної плати, при цьому до кінця строку оренди Збройним Силам України буде перераховано 350 млн. грн.

На даний момент авіакомпанія готова передати п'ять орендованих вертольотів на баланс Міністерства оборони України без їх подальшого забезпечення.

Таким чином, керівництво ВСУ отримало можливість зберегти перерахування до бюджету орендної плати, і одночасно за рахунок авіакомпанії перевозити поранених військових.