ЄС готує нові санкції проти Росії до 5 вересня - Єлісєєв

Про це в ефірі 5 каналу заявив представник України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв.

"Ми очікуємо, що до п'ятниці потужний пакет санкцій буде представлено лідерам глав держав ЄС для того, щоб їх ввести, якщо російська сторона продовжуватиме агресивну політику", - сказав Єлісєєв.

Читайте такожLe Monde: ЄС дав Росії тиждень до того, як ввести нові санкції

За словами дипломата, мова йде не тільки про економічні санкції, але і про обмеження Росії доступу на фінансові ринки.

Єлісєєв зазначив, що ЄС також розглядає деякі нестандартні заходи, зокрема активно обговорюючи питання позбавлення Росії права проводити Чемпіонат світу з футболу у 2018 році.