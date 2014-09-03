Пентагон: на кордоні з Україною зосереджено 10 тисяч російських військових

Ці цифри навів прес-секретар міністерства оборони США контр-адмірал Джон Кірбі, передає ИТАР-ТАСС.

"США продовжують фіксувати значну кількість російських військових на північній ділянці кордону з Україною. Я не можу назвати точну кількість, але мова йде приблизно про 10 тис. осіб", - сказав він.

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На думку Кірбі, "важливішім в цьому разіє не чисельність військових, а їх можливості і близькість розташування до кордону".

Прес-секретар Пентагону в черговий раз звинуватив РФ в діях, спрямованих на загострення напруженості всередині України, висловившись за відведення російських військовослужбовців від кордону і припинення Росією підтримки сепаратистів.